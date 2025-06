Golfista Pedro Figueiredo segue em 27.º no Challenge de Le Vaudreuil

Le Vaudreuil, França, 28 jun 2025 (Lusa) - O português Pedro Figueiredo esteve hoje em bom plano e fechou a terceira volta do Challenge de Le Vaudreuil, em França, com 69 pancadas, (três abaixo do par do campo), integrando o grupo dos 27.º classificados.