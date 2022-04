"Teremos 180 militares mobilizados diariamente entre hoje e sábado e um planeamento de 200 militares para domingo, dia da corrida, uma vez que está previsto um elevado fluxo de pessoas ao circuito, conforme o histórico desde tipo de eventos desportivos", anunciou o responsável da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR.

Na conferência de imprensa realizada hoje, num hotel nas imediações do autódromo, o tenente-coronel João Fonseca, indicou que os acessos rodoviários ao AIA "vão ser condicionados em várias estradas, ficando impedidas de aceder ao complexo pessoas sem bilhete válido e veículos que não tenham um dístico de estacionamento, adquirido antecipadamente".

"Não haverá estacionamento gratuito junto ao recinto e só podem aceder viaturas com o dístico de estacionamento comprado atempadamente através da página oficial da Internet do AIA", sublinhou.

Para a operação de segurança foram mobilizadas equipas das unidades de trânsito, investigação criminal, intervenção, cinotécnica, territoriais, operações especiais e de inativação de engenhos explosivos.

João Fonseca adiantou que o dispositivo policial "atuará de forma preventiva, na manutenção da ordem e tranquilidade pública, num evento desportivo de grande fluxo e concentração de pessoas e garantir a fluidez do trânsito nos acessos e zonas circundantes ao circuito".

O responsável apelou para que os espetadores "se desloquem para o autódromo atempadamente e para as portas constantes nos respetivos bilhetes", prevendo que o acesso ao interior do recinto possa ser demorado, motivado pelas "normais revistas de segurança".

"Será expressamente proibida a entrada a pessoas com artigos suscetíveis de gerar ou possibilitar qualquer ato de violência, como armas, material pirotécnico ou objetos que possam ser arremessados", notou.

O trânsito automóvel vai estar condicionado na estrada principal de ligação ao autódromo desde a A22, no nó da Mexilhoeira Grande, nas estradas entre as localidades de Odiáxere, Arão, Pereira e Folga, e entre Rasmalho, Casas Velhas, Moinho da Rocha e Montes de Cima.

A GNR prevê que os maiores condicionamentos de trânsito ocorram todos os dias entre as 08:00 e as 11:00, na sexta-feira e no sábado, entre as 15:00 e as 18:00, e no domingo, entre as 14:30 e as 17:30.

A GNR aconselha a que os residentes das localidades de Pereira, Monte de Cima e de outras zonas próximas do autódromo, bem como cidadãos com necessidade de passagem nestas localidades "devem procurar trajetos alternativos".

Para quem não tiver estacionamento pago junto ao circuito, vão ser disponibilizados parques de estacionamento gratuitos nas cidades de Portimão e de Lagos, "existindo transporte gratuito para o autódromo, mediante a apresentação do bilhete para o evento".

"Apelamos à colaboração de todos para o cumprimento das regras de segurança que estão definidas, para que todos desfrutem de um dia que se pretende que seja de festa", avançou.

De acordo com o diretor do AIA, Paulo Pinheiro, são esperadas cerca de 100 mil pessoas ao longo dos três dias do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

A quinta das 21 corridas do Mundial de MotoGP está marcada para domingo, às 13:00, depois das sessões de treinos livres marcadas para sexta-feira e sábado, dia em que vão ser também disputadas as qualificações da categoria principal, de Moto2 e Moto3.

JPC //

Lusa/Fim