"Estamos felizes por confirmar que vão assistir a duas atletas norte-americanas na final de trave na terça-feira -- Suni Lee e Simone Biles. Mal podemos esperar para assistir ao desempenho das duas", referiu a federação, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Simone Biles consta na lista de inscritos para a final de terça-feira divulgada hoje, naquele que será o último dia de competição da ginástica artística.

A 'estrela' da ginástica mundial, que no Rio2016 conquistou cinco medalhas, quatro de ouro (por equipas, no concurso completo individual, no salto e no solo) e uma de bronze (trave), começou por desistir na terça-feira a meio do concurso por equipas, depois de um salto abaixo das suas expectativas.

A ginasta, de 24 anos, considerada uma das melhores de sempre, justificou a decisão com fragilidade psicológica. Biles disse querer manter a sua sanidade e revelou ter menos confiança em si do que tinha anteriormente.

Depois, acabou por abdicar também da presença no concurso individual e da final em três aparelhos, mas a ginasta vai regressar na terça-feira, para disputar a última final, na trave olímpica.

AJO // AJO

Lusa/Fim