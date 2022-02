O lateral direito e o ponta de lança recuperam das respetivas lesões e voltam a ser opção para o treinador Nélson Veríssimo, assim como o médio luso, que superou a infeção provocada pelo coronavírus.

Fora das escolhas, por lesão, continua o avançado suíço Haris Seferovic, enquanto o guarda-redes Helton Leite saiu do lote, face ao encontro vitorioso em Tondela (3-1) na última ronda, dando lugar a Mile Svilar.

O Benfica, terceiro colocado, com 47 pontos, recebe hoje o Santa Clara (10.º, com 24), no Estádio da Luz, a partir das 18:00, em partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Em caso de vitória, os 'encarnados' podem encurtar distâncias para o líder FC Porto (60 pontos) e o segundo classificado Sporting (54).

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Odysseas.

- Defesas: Vertonghen, Otamendi, Gilberto, André Almeida, Valentino Lazaro, Grimaldo e Morato.

- Médios: Weigl, Everton, Meïte, Taarabt, Diogo Gonçalves, Rafa, João Mário, Gil Dias, Radonjic e Paulo Bernardo.

- Avançados: Darwin Núñez, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.

AJC // PFO

Lusa/Fim