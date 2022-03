Os gilistas, com 41 pontos, ocupam o quinto posto, que dá acesso à Liga Conferência Europa da próxima temporada, sendo que, em caso de triunfo sobre a formação da Linha, sétima, com 30, colocar-se-ão a apenas um ponto dos 'arsenalistas' (45), que no sábado visitam o Boavista.

A equipa comandada por Ricardo Soares está a atravessar a melhor sequência de sempre em 21 presenças no primeiro escalão, com nove jogos seguidos sem perder - o último dos quais com um empate no reduto do líder FC Porto (1-1) -- e apenas um desaire nos derradeiros 15 encontros do campeonato.

Em Barcelos, o Gil Vicente terá pela frente um Estoril Praia que, depois de ter andado nos lugares cimeiros nas primeiras rondas da competição, vem de duas derrotas consecutivas, com Sporting e Boavista, e está em claro declínio na prova.

Os estorilistas alcançaram somente um triunfo nas últimas 10 jornadas e, nesta altura, têm no seu encalço Marítimo, oitavo colocado, e Portimonense, nono, ambos menos um ponto do que o conjunto liderado por Bruno Pinheiro.

Gil Vicente e Estoril Praia abrem a 25.ª ronda, a partir das 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, num encontro que será dirigido pelo árbitro André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

Programa da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 04 mar:

Gil Vicente -- Estoril Praia, 20:15.

- Sábado, 05 mar:

Boavista -- Sporting de Braga, 15:30.

Portimonense -- Benfica, 18:00.

Sporting -- Arouca, 20:30.

- Domingo, 06 mar:

Moreirense -- Marítimo, 15:30.

Paços de Ferreira -- FC Porto, 18:00.

Santa Clara -- Vizela, 20:30 (19:30 locais).

Vitória de Guimarães -- Famalicão, 20:30.

- Segunda-feira, 07 mar:

Tondela -- Belenenses SAD, 20:15.

MO // NFO

Lusa/Fim