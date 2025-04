Numa altura em que o nulo parecia ser o resultado final, Bamba marcou aos 90+2 minutos o único tento da partida, permitindo aos gilistas, que somaram o segundo triunfo consecutivo, destacar-se em relação aos lugares de descida, enquanto os algarvios, que ainda tinham recuperado o ânimo há duas jornadas, somaram o segundo desaire consecutivo e vêm a permanência direta cada vez mais longe.

Com este triunfo, o Gil Vicente chega ao 13.º posto, com 32 pontos, mais oito e mais um jogo do que o AVS, 16.º e em posição de play-off de manutenção, enquanto o Farense é 18.º e último, com 21 pontos, os mesmos do Boavista, 17.º e que no domingo recebe o Sporting.

VR // VR

Lusa/fim