A equipa de Barcelos, que não contará com o médio Giorgi Aburjania, expulso na última jornada, na derrota fora com o Arouca (2-1), e com o avançado Bilel Aouacheria, que atingiu os cinco amarelos, procura reforçar o quinto lugar.

No jogo, com início às 20:14, o Gil Vicente pode 'capitalizar' o difícil compromisso do seu mais direto perseguidor, o Vitória de Guimarães, a sete pontos, que nesta jornada recebe o invicto líder FC Porto, que pode superar um recorde de 56 jogos sem derrotas na Liga.

Já o Moreirense atravessa a sua pior série na I Liga, apesar de entrar um novo treinador em janeiro, Ricardo Sá Pinto.

A equipa caiu na última jornada para o 18.º lugar, de lanterna-vermelha, depois de uma série de sete jogos sem vencer, com seis derrotas e um empate, estando a seis pontos do primeiro lugar a salvo, ocupado pelo Arouca, com 26 pontos.

Programa da 29.ª jornada:

- Sexta-feira, 08 abr:

Gil Vicente - Moreirense, 20:15.

- Sábado, 09 abr:

Paços de Ferreira -- Marítimo, 15:30.

Benfica -- Belenenses SAD, 18:00.

Boavista -- Arouca, 18:00.

Tondela -- Sporting, 20:30.

- Domingo, 10 abr:

Santa Clara - Estoril Praia, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa).

Portimonense -- Famalicão, 15:30.

Vitória de Guimarães - FC Porto, 18:00.

Vizela - Sporting de Braga, 20:30.

