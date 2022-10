Em jogo da terceira ronda da prova, a equipa da casa até foi a primeira a criar perigo, nos minutos iniciais, com Diogo Balau, em boa posição, a rematar contra um adversário, mas os primodivisionários acabaram por assumir o controlo da partida.

Numa das primeiras tentativas, o conjunto de Barcelos adiantou-se no marcador, aos 15, através de um autogolo de Rui Martins, que cabeceou para a baliza alentejana quando tentava o alívio, após um cruzamento na direita de Bilel.

Com o Serpa a sentir muitas dificuldades para se aproximar da baliza contrária, foi a equipa da I Liga que voltou a marcar, aos 25, depois de Fujimoto colocar a bola nas costas da defesa para Ali Alipour aumentar a vantagem.

O segundo tempo começou praticamente com o terceiro tento do Gil Vicente, com Ali Alipour isolado a assistir o Mizuki para o golo da tranquilidade.

Já a equipa do Campeonato de Portugal melhorou ligeiramente a sua prestação na segunda parte, sobretudo, devido à entrada de João Mucuia, que animou o ataque dos alentejanos, mas sem efeitos práticos.

Com as várias substituições e o resultado favorável para o conjunto nortenho, o jogo foi perdendo interesse com o passar dos minutos.

Ainda assim, até ao apito final, o Gil Vicente ainda dispôs de uma ou outra oportunidade para voltar a marcar e avolumar o resultado, como um lance, já em período de compensação, em que Fran Navarro rematou ao lado.

Jogo no Campo de Jogos Manuel Baião, em Serpa.

Serpa -- Gil Vicente, 0-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Rui Martins, 15 minutos (na própria baliza).

0-2, Ali Alipour, 25.

0-3, Mizuki, 53.

Equipas:

- Serpa: Titinho, Gonçalo Serrão, Tounkara (Gonçalo Martins, 83), Yaka Medina, Rui Martins (João Mucuia, 45), Diogo Conceição, Rodrigo Souto, Pedro Seco (Wilson Pina, 72), Razark (Marquinhos, 72), Iaquinta (António Maior, 77) e Diogo Balau.

(Suplentes: Hugo Deleon, Wilson Pina, Rúben Santos, João Mucuia, André Cachola, António Maior, Pedro Francisco, Gonçalo Martins e Marquinhos).

Treinador: João Daniel Rico.

- Gil Vicente: Brian Araújo, Danilo Veiga (Carraça, 55), Rúben Fernandes, Né Lopes, Henrique Gomes, Vítor Carvalho, Matheus Bueno (Pedro Tiba, 75), Fujimoto (Aburjania, 65), Mizuki (Boselli, 55), Bilel (Fran Navarro, 75) e Ali Alipour.

(Suplentes: Daniel, Lucas Cunha, Hackman, Adrián Marín, Carraça, Aburjania, Pedro Tiba, Boselli e Fran Navarro).

Treinador: Ivo Vieira.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bilel (47), Henrique Gomes (86) e Carraça (90+5).

Assistência: Cerca de 800 espetadores.

SM // JP

Lusa/Fim