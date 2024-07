Os comissários consideraram que o monolugar de Russell terminou a corrida abaixo do peso mínimo exigido (798 quilos).

Desta forma, aquela que seria a terceira vitória da carreira de Russell e segunda da temporada passou a ser a 105.ª de Hamilton, segunda este ano, enquanto Oscar Piastri (McLaren) foi promovido a segundo e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fica no degrau mais baixo do pódio.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) foi promovido do quinto ao quarto lugar, mantendo a liderança do campeonato, agora com 277 pontos e 78 de vantagem sobre Lando Norris (McLaren), que é segundo.

