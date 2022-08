Segundo a publicação do Genk, atual líder do principal campeonato da Bélgica, "Bastien Toma vai ser emprestado ao Paços de Ferreira, que ficará com opção de compra no final do empréstimo, em junho de 2023".

Toma, de 23 anos, iniciou a carreira no FC Sion, da Suíça, país que representou nos escalões de sub-21, tendo alinhado ainda pelo Genk, que o emprestou na época passada, em 2021/22, aos suíços do St. Gallen.

Esta contratação acontece na véspera do encerramento do mercado de transferências, que só voltará a reabrir em janeiro de 2023.

CYA // MO

Lusa/Fim.