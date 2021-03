Depois do desaire em Istambul, na última ronda, frente ao líder Besiktas (2-1), Sá Pinto voltou a colocar o Gaziantep na rota dos triunfos, graças aos golos do maliano Nouha Dicko, aos 71, e de Demir, aos 90+5, na conversão de uma grande penalidade, numa altura em que os locais já jogavam com mais um elemento, após expulsão do defesa Ozer Ozdemir (51).

No Gaziantep, os portugueses Roderick Miranda e André Sousa iniciaram o jogo, enquanto, no lado visitante, Tiago Lopes foi lançado no segundo tempo.

A equipa treinada por Sá Pinto 'apanha' o Hatayspor no sexto posto, ambos com 46 pontos, e o Denizlispor permanece na penúltima e 20.ª posição, com 24. A prova é liderada pelo Besiktas, com 63, seguido do Galatasaray, com 61.

Com um total de 10 jogos ao leme do emblema turco, Sá Pinto soma quatro derrotas, três empates e três vitórias.

AJC // PFO

Lusa/Fim