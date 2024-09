Num curto vídeo publicado nas redes sociais, os 'blaugrana' revelaram o regresso aos treinos do jovem internacional espanhol, de 20 anos.

Em meados de novembro de 2023, Gavi sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, ao serviço da seleção espanhola, lesão que o afastou de grande parte da temporada passada e do Euro2024.

Gavi recebeu em 2022 o prémio Golden Boy, que distingue o jogador mais promissor a atuar na Europa com menos de 21 anos.

O FC Barcelona é um dos adversários do Benfica na Liga dos Campeões de futebol e visita o Estádio da Luz em 21 de janeiro de 2025, na sétima e penúltima jornada.

