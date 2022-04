Gastão Elias inicia Oeiras Open II com vitória e Borges elimina Sousa

Gastão Elias, campeão do Oeiras Open I, regressou hoje ao centralito do Complexo de Ténis do Jamor com uma vitória diante o alemão Sebastian Fanselow, enquanto Nuno Borges eliminou Pedro Sousa na ronda inaugural do segundo 'challenger' português.