Elias, que figura no 358.º posto do 'ranking' ATP, conseguiu ultrapassar o adversário, número 279 da mesma hierarquia, em dois 'sets', com os parciais de 6-2 e 7-5, ao fim de uma hora e 42 minutos, para voltar a integrar, pela primeira vez desde janeiro de 2019, em Orlando, o lote de quatro finalistas de um Challenger.

Nas meias-finais do torneio português de categoria 50 do ATP Challenger Tour, o tenista natural da Lourinhã vai defrontar o francês Evan Furness (340.º ATP), que precisou de três partidas para se impor ao italiano Raul Brancaccio, por 6-1, 1-6 e 6-4.

Já Tiago Cação (558.º ATP), depois de garantir a estreia nos quartos de final de uma prova do ATP Challenger Tour, perdeu hoje ante o checo Zdenek Kolar (246.º ATP), em dois 'sets', com os parciais de 6-3 e 6-2.

Uma vez garantido o triunfo frente ao jogador português do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, Kolar vai discutir com o argentino Marco Trungelliti, responsável pela eliminação de Gonçalo Oliveira segunda ronda, a qualificação para a final do Oeiras Open I.

SRYS // AJO

Lusa/Fim