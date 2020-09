Gasly impõe-se no Grande Prémio de Itália e conquista primeira vitória na F1

O piloto francês Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) conquistou hoje a primeira vitória na Fórmula 1, ao impor-se num atribulado Grande Prémio de Itália, oitava prova do Campeonato do Mundo de 2020, realizada no circuito de Monza.