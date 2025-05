Gary Hall Jr. recebe réplicas das 10 medalhas perdidas nos incêndios de Los Angeles

Lausana, Suíça, 05 mai 2025 (Lusa) - O antigo nadador norte-americano Gary Hall Jr. recebeu hoje réplicas das 10 medalhas olímpicas conquistadas nos Jogos de Atlanta1996, Sydney2000 e Atenas2004, depois de ter perdido as originais nos incêndios que devastaram Los Angeles no início do ano.