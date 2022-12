Depois da derrota diante da campeã mundial França (2-1) nos quartos de final da competição, que se traduziu numa enorme deceção, Southgate disse que era preciso tempo para que todos pudessem tomar as decisões certas.

"Temos o prazer de confirmar que Gareth Southgate continuará como selecionador de Inglaterra e conduzirá a nossa campanha no Euro de 2024. Gareth e Steve Holland (treinador-adjunto) sempre tiveram o nosso apoio total e os nossos planos para o Europeu começam agora", disse Mark Bullingham, diretor executivo da FA.

A Inglaterra procura um grande título desde o Mundial de 1966, competição que organizou e na qual se sagrou campeã mundial.

Gareth Southgate, antigo futebolista e internacional inglês, assumiu o cargo de selecionador após o Europeu de 2016 e, desde então, levou a Inglaterra às meias-finais do Mundial de 2018 e à final do Europeu de 2020, disputado no último ano.

Os ingleses integram o Grupo C de qualificação para o Europeu, no qual têm como adversários Itália, Malta, Ucrânia e Macedónia do norte.

RPM // VR

Lusa/Fim