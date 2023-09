As internacionais da seleção campeã mundial sublinham que o seu comunicado anterior "deixou isso claro e sem nenhuma opção para outra interpretação", declinando assim a chamada de Montse Tomé para os jogos da Liga das Nações, já que "as afirmações continuam plenamente vigentes".

Acrescentam que "nos dias posteriores a este comunicado" querem "deixar em conhecimento público que não foi transmitido nada diferente a ninguém integrante da RFEF", a federação espanhola de futebol, pelo que pedem "expressamente que a informação que se transmita publicamente seja rigorosa".

"Nós, como jogadoras profissionais de elite e depois de tudo o que aconteceu hoje, estudaremos possíveis consequências legais a que nos expõe a RFEF, ao nos pôr numa lista que pedíramos não integrar, por razões já explicadas e com mais detalhes", prossegue o comunicado.

Nesse contexto, consideram que a convocatória "não foi em tempo e em conformidade com o artigo 3.2 do Anexo I do Regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores da FIFA", pelo que entendem que a RFEF "não está em posição" de exigir-lhes que cumpram a convocatória.

"Lamentamos uma vez mais que a nossa federação nos coloque numa situação que nunca tínhamos desejado", concluiu a nota do grupo de jogadoras.

Na sexta-feira passada, 39 jogadores, incluindo 21 das 23 campeãs do mundo, pediram à RFEF a reestruturação do organigrama do futebol feminino e asseguraram que as mudanças feitas "não são suficientes" para que se sintam "em lugar seguro".

Pediam ainda a demissão do presidente da RFEF, que é interinamente Pedro Rocha, e a reestruturação das áreas de comunicação e marketing e a direção de integridade, considerando que as mudanças feitas desde o Mundial "não são suficientes"

O comunicado levou ao adiamento da convocatória dos jogos da Liga das Nações para hoje, com 15 jogadoras que estiveram no Mundial na lista, mas não Jenni Hermoso, a jogadora que esteve no centro da polémica iniciada com o beijo do então presidente federativo, Luis Rubiales.

O selecionador campeão, Jorge Vilda, também foi afastado, sendo substituído por Montse Tomé, mas isso não 'acalmou' a onda de protesto, com 39 jogadoras a pedir mudanças radicais no futebol feminino, para poderem voltar à seleção.

A Espanha deverá começar a campanha da Liga das Nações, que apura para os Jogos Olímpicos Paris2024, frente à Suécia, em Gotemburgo, na quarta-feira, recebendo depois, em 26 de setembro, a Suíça, em Córdoba.

FB // AMG

Lusa/Fim