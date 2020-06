Em comunicado oficial enviado hoje à Lusa, a FAF refere que a data indicativa está alinhada ao decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública que vigora no país desde 26 de maio, como medida para conter a propagação da pandemia.

A FAF, no entanto, não específica a data do sorteio da 43.ª edição do campeonato nacional de futebol Girabola 2020/21, que segundo a imprensa angolana está previsto para 15 de julho.

Segundo o comunicado oficial nº17/SG/20, de 04 de junho de 2020, os clubes São Salvador do Zaire e Baixa de Cassange de Malanje estão habilitados ao sorteio de apuramento da 16.ª equipa a integrar a competição na época 2020/21.

Um desses clubes vai substituir o 1.º de Maio de Benguela, desclassificado antes da anulação da prova.

Os clubes angolanos decidiram por unanimidade, em 30 de abril, anular o Girabola, interrompido em março devido a pandemia da covid-19, sobretudo para "salvaguardar a saúde e os gastos avultados com os atletas cujos contratos expiravam em maio".

A decisão dos clubes que militam no Girabola foi apresentada durante uma reunião com a FAF, que analisou o interregno da competição após ter sido disputada a 25.ª jornada.

O campeonato angolano de futebol, então liderado pelo Petro de Luanda, com 54 pontos, foi suspenso em março na sequência do decreto sobre o estado de emergência.

Para a época 2020/21 quinze equipas estão já confirmadas na prova, entre elas o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos.

Entre os diversos procedimentos administrativos para a próxima época desportiva 2020/2021 e normas de licenciamentos de clubes, a FAF exige apólice de seguro do campo/estádio de futebol, relatório e contas aprovado por uma auditoria autorizada, entre outros aspetos.

Os clubes deverão ainda apresentar um comprovativo financeiro com garantia bancária de no mínimo 100.000.000 de kwanzas (152,8 mil euros) antes do início da época.

O Petro de Luanda e o 1.º de Agosto foram indicados para representar Angola na Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, enquanto o Sagrada Esperança e o Bravos do Maquis vão estar na Taça da Confederação.

Angola, que desde 26 de maio vive uma situação de calamidade pública, conta atualmente com 86 casos positivos da covid-19, com quatro vítimas mortais.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

