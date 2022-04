Depois de dois desaires seguidos, em Derby (2-1), que podia ter dado logo a subida, e em casa com Coventry (1-3), os 'cottagers' asseguraram a presença entre os 'grandes' do futebol inglês na temporada 2022/23, graças ao 'bis' do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic (09 e 41 minutos), que atingiu a impressionante marca de 40 tentos em 41 partidas.

Sem o português Ivan Cavaleiro, pouco utilizado esta época muito por culpa das lesões, foi o compatriota internacional sub-21 Fábio Carvalho (34), pelo meio, a fazer o segundo para os anfitriões.

O Fulham segue isolado na liderança do Championship, com 86 pontos (em 42 jogos), contra os 77 do segundo colocado Bournemouth (41 jogos), sendo que os londrinos têm vantagem de 10 pontos para o Huddersfield (43 jogos), que ocupa a terceira posição, de acesso aos 'play-offs' de promoção, assim como o quarto, quinto e sexto lugares, ocupados por Luton (71 pontos, em 43 jogos), Nottingham Forest (70 pontos, em 41 jogos) e Sheffield Untied (66 pontos, em 43 jogos), respetivamente.

