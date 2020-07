O clube da região de Madrid precisou que quatro dos novos casos "não tiveram contacto [com elementos da equipa] desde o jogo com o Elche, em 17 de julho, e que os restantes oito tiveram resultados negativos em 18 de julho, mas os testes agora efetuados acusaram positivo.

O Fuenlabrada manifestou "profunda dor e preocupação" com os mais recentes resultados dos testes à covid-19 e revelou que o jogador da equipa que está hospitalizado na Corunha está "estável e com sintomatologia sem gravidade".

Na segunda-feira, o encontro entre o Deportivo e o Fuenlabrada, da 42.ª e última jornada da segunda liga de futebol, foi cancelado, após terem sido detetados vários casos de covid-19 na comitiva da formação de Madrid.

A Real Federação Espanhola de Futebol abriu na quarta-feira um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube madrileno incumpriu com as normas sanitárias na visita à Corunha.

O Fuenlabrada, através do presidente, Jonathan Praena, garantiu que o clube "não foi negligente", tendo cumprido as baterias de testes requeridas e o isolamento assim que foram detetados os casos, insurgindo-se contra as acusações de que o clube tem sido alvo.

A Liga Espanhola de Futebol comunicou que a primeira eliminatória do 'play-off' de subida à primeira divisão foi adiada, até que fique resolvido o caso que envolve o Deportivo e o Fuenlabrada.

A formação galega já não tem hipóteses de manutenção, mas recorreu às instâncias disciplinares sobre este adiamento, enquanto o Fuenlabrada, oitavo colocado, ainda pode chegar ao sexto lugar e, assim, disputar o 'play-off' de subida ao principal escalão.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

