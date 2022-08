Fu Yu e Shao Jieni venceram com relativa facilidade as suas oponentes por 3-0, com parciais de 11-7, 11-9 e 11-9, em 18 minutos, passando assim ao quadro de 16 da competição de ténis de mesa.

Quem falhou a passagem foi a outra dupla lusa formada por Inês Matos e Matilde Pinto, que saiu derrotada frente às italianas Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli por 3-0, com parciais de 7-11, 8-11 e 8-11, em 22 minutos.

Enquanto os quadros principais de singulares masculinos e femininos têm o seu início apenas na quarta-feira, as rondas preliminares terminaram hoje, tendo Inês Matos, que foi apurada diretamente para a fase preliminar 2, falhado o quadro de 64, ao perder diante da sérvia Dragana Vignjevic por 3-1.

No encontro que encerrou o dia entre as jogadoras portuguesas, Inês Matos ainda sonhou em seguir em frente, quando empatou a 1-1, mas acabou derrotada pelos parciais de 12-10, 6-11, 11-7 e 11-2, em 23 minitos.

Antes, Matilde Pinto, que tinha ficado apurada para a fase preliminar 1, tinha sido afastada pela francesa Charlotte Lutz por 3-1, com parciais de 10-12, 11-8, 7-11 e 8-11, em 29 minutos.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou duas medalhas até ao momento, uma de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

