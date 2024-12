"Enquanto esta direção aqui estiver, sabem quando é que o Sporting será gerido de fora para dentro? Nunca", afirmou Frederico Varandas à partida da equipa para a Bélgica, onde na terça-feira defronta o Club Brugge para a Liga dos Campeões de futebol.

Com a equipa a atravessar um mau momento, com três derrotas consecutivas, em quatro jogos sob o comando de João Pereira, o líder dos 'leões' considerou que a comunicação interna é muito mais importante do que a comunicação para o exterior.

"Muito mais importante do que a habitual comunicação corriqueira para inglês ver, é a comunicação interna entre estrutura, treinador e jogadores. O presidente irá falar para fora quando entendermos que é o melhor momento e que defende os interesses do Sporting", assegurou.

Em quatro jogos sob o comando de João Pereira, que substituiu Ruben Amorim, contratado pelo Manchester United, os 'leões' venceram apenas uma vez, frente ao Amarante (6-0), para a Taça da Portugal, logo na estreia do novo técnico.

Em 26 de novembro, os campeões nacionais foram derrotados em casa pelo Arsenal (5-1), na quinta jornada da fase de liga da 'Champions', e quatro dias depois voltaram a perder, em Alvalade, com o Santa Clara (1-0), falhando a inédita oportunidade de começar uma edição da I Liga portuguesa com 12 triunfos seguidos.

Seguiu-se novo desaire, em Moreira de Cónegos, na quinta-feira, ante o Moreirense (2-1), para a I Liga, em que a equipa de João Pereira lidera a prova, com mais dois pontos do que o Benfica (menos um jogo) e o FC Porto, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na 'Champions', os 'verdes e brancos' seguem no 10.º posto, com 10 pontos, juntamente com mais seis conjuntos.

O jogo entre Club Brugge e Sporting, da sexta jornada da fase de liga da 'Champions', está marcado para terça-feira, às 20:00, no Jan Breydelstadion, em Bruges.

