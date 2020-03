Frederico Silva abre eliminatória contra a Lituânia na Taça Davis O tenista Frederico Silva vai disputar o primeiro encontro de singulares da eliminatória entre Portugal e Lituânia, referente ao Grupo Mundial I da Taça Davis, que se vai disputar, a 06 e 07 de março, na Siauliai Tennis Academy. desporto Lusa desporto/frederico-silva-abre-eliminatoria-contra-a_5e60e0bbb06c74195b1a7e97





O jovem das Caldas da Rainha, número 190.º do 'ranking' ATP, vai defrontar Laurynas Grigelis (347.º), de acordo com o sorteio efetuado hoje, enquanto João Sousa, número um nacional e 65.º colocado na hierarquia mundial, irá disputar o segundo desafio de singulares contra Julius Tverijonas (791.º ATP).

Para o encontro de pares, agendado para o próximo sábado, o capitão português Rui Machado elegeu João Sousa e Pedro Sousa, que vão ter como adversários Laurynas Grigelis e Lukas Mugevicius, um jogador sem 'ranking' ATP.

Após o embate de pares, também no sábado o vimaranense volta ao piso rápido 'indoor' da Siauliai Tennis Academy para discutir o terceiro desafio de singulares com Grigelis, enquanto Frederico Silva terá a missão de encerrar a eliminatória de manutenção no Grupo Mundial I com Julius Tverijonas.

Em caso de vitória frente à Lituânia, Portugal assegura a permanência no Grupo Mundial I e volta a jogar em setembro o acesso à fase de qualificação para as Davis Cup Finals de 2021, que se disputará em março do próximo ano. Em caso de derrota, a seleção nacional desce ao Grupo Mundial II.

SRYS // NFO

Lusa/Fim