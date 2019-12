Francisco Rodrigues dos Santos deixa Sporting para avançar para o CDS-PP Francisco Rodrigues dos Santos apresentou a demissão do cargo de vogal da direção do Sporting, através de uma carta a que a Lusa teve hoje acesso, e para se candidatar à liderança do CDS-PP. desporto Lusa desporto/francisco-rodrigues-dos-santos-deixa-sporting_5df762597cf645796c553315





O líder da Juventude Popular era um dos cinco vogais eleitos na direção do emblema 'leonino', resultantes do ato eleitoral que elegeu Frederico Varandas presidente, em 08 de setembro de 2018.

A candidatura de Francisco Rodrigues dos Santos à presidência do CDS-PP foi revelada pelo ex-líder do PSD Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário político na SIC no domingo.

"Uma vez que me proponho a alcançar uma posição política de elevado grau de responsabilidade nacional, entendo que a simples assunção desse objetivo poderia conflituar com o meu lugar no Sporting. Embora os Estatutos do clube permitam a legal conciliação entre as minhas atuais e possíveis futuras funções, entendo ser meu dever prevenir eventuais incompatibilidades éticas e morais, agindo em defesa da lisura e da transparência com que sempre pautei a minha conduta pública e privada", lê-se na carta dirigida ao presidente da Assembleia Geral do clube, Rogério Alves.

Na mesma missiva, Francisco Rodrigues dos Santos, que detinha o pelouro dos núcleos 'leoninos', fez um balanço da sua atividade, recordando a inauguração e oficialização de "50 novas estruturas", contabilizando, desde o início do mandato, visitas "a mais de 200 entidades diferentes".

"Saio com a consciência tranquila e com certeza que coloquei intransigentemente os interesses do Sporting sempre em primeiro lugar. Serei agora mais um sportinguista de corpo e alma, a apoiar e a torcer da bancada pelo nosso sucesso coletivo. E a apoiar incondicionalmente este Conselho Diretivo e o seu presidente, subscrevendo cada uma das linhas do seu projeto para reerguer o Sporting, louvando a coragem, a seriedade e urbanidade com que dirigem o clube que amarei até à eternidade", rematou Francisco Rodrigues dos Santos.

No domingo, Francisco Rodrigues dos Santos, de 31 anos, publicou na sua página no Facebook um convite para um anúncio, a realizar na terça-feira, no Porto.

Até ao momento, há pelo menos quatro candidaturas anunciadas -- João Almeida, deputado e porta-voz do partido, Filipe Lobo d'Ávila, antigo deputado que criou o grupo crítico da ainda liderança Juntos pelo Futuro, Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e Carlos Meira, ex-líder da concelhia de Viana do Castelo.

O líder da Juventude Popular (JP), Francisco Rodrigues dos Santos, a exemplo dos restantes, também anunciou uma moção de estratégia e admitiu, em meados de outubro, que poderá concorrer.

JP // JPS

Lusa/Fim