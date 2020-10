A equipa das 'quinas' venceu na sexta-feira a congénere cipriota, por 3-0, no terceiro jogo do grupo E de qualificação, disputado em Larnaca, recebendo na terça-feira a mesma formação, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

"Espero, acima de tudo, um Portugal dominador, com bola, a procurar tomar melhores decisões do que, às vezes, não conseguimos fazer no primeiro jogo, e altamente motivado, à procura dos três pontos e de mais uma vitória", expressou o treinador à Lusa, antes do treino realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O triunfo no Chipre podia ter sido mais dilatado, fruto da grande quantidade de oportunidades criadas pelas jogadoras portuguesas, mas Francisco Neto confia numa boa resposta das atletas ao trabalho efetuado nos treinos para melhorar a finalização.

"Pior ficaria se não criássemos tantas oportunidades. Acho que, agora, temos de dar um passo em frente. Com o volume ofensivo que temos tido, confiamos nas jogadoras, elas estão motivadas, têm feito esse trabalho e as respostas têm sido boas nos treinos. Acredito que vamos conseguir boas finalizações na terça-feira", sublinhou.

Esta jornada fica também marcada pelo confronto entre Finlândia e Escócia, as duas primeiras classificadas do agrupamento, mas o selecionador apontou o foco apenas no que conseguem controlar, que são os próprios jogos.

"Nunca falámos da Escócia ou da Finlândia durante esta dupla jornada porque o nosso foco é totalmente no Chipre. Depois de fazermos o nosso trabalho, aí sim, vamos analisar o resto dos adversários, que serão a Escócia e a Albânia, em novembro. No espaço internacional, são muito poucos jogos e temos de nos focar no que realmente controlamos", frisou.

Portugal ocupa a terceira posição no grupo E de qualificação, com sete pontos, atrás da Escócia, que tem nove, e da líder Finlândia, com 10, mas mais um encontro realizado. Albânia, com três, segue em quarto, enquanto o Chipre, em último, ainda não somou qualquer ponto.

Apuram-se para a fase final os vencedores de cada grupo, mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo.

Os restantes segundos vão disputar um 'play-off' em data a definir, para assegurar as últimas três vagas na fase final.

