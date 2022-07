Justine Dupont ganhou o prémio de melhor onda (Taiti, 13 de agosto de 2021) e a maior em 'tow in' (puxada pela mota de água), na Praia do Norte, Nazaré, em 08 de janeiro deste ano.

Os portugueses João Macedo e Nicolau Von Rupp, ambos nomeados para a categoria masculina de maior onda em 'tow in', ficaram em segundo e quarto lugar, respetivamente, com ondas apanhadas na Nazaré nos dias 25 de fevereiro e 08 de janeiro, com o norte-americano Mason Barnes a vencer o troféu com uma onda apanhada também na Nazaré, em 26 de fevereiro.

O italiano Francisco Porcella arrecadou o prémio de melhor onda do ano (Jaws, Havai, 02 de novembro de 2021), e o havaiano Billy Kemper, na mesma praia e no mesmo dia, ganhou o prémio de maior onda em remada.

No quadro feminino, foi a havaiana Annie Reickert a vencedora da maior onda em remada (Jaws, Havai, 02 de novembro de 2021).

