Impulsionada por mais de 10 mil adeptos, a seleção francesa, mais consistente nas várias ações de jogo, especialmente o serviço, venceu os polacos, líderes do ranking mundial, pelos parciais de 25-19, 25-20 e 25-23.

Depois de terminar em segundo o Grupo A, com uma derrota com a Eslovénia (2-3) e triunfos frente à Servia (3-2) e Canadá (3-0), a seleção gaulesa fez um percurso imparável até à final, afastando a Alemanha (3-2), nos 'quartos', e a Itália (3-0), nas 'meias'.

O jogo começou com as equipas a cometer erros no serviço e o marcador com sucessivas igualdades até aos 6-6, altura em que a França passa para a frente e chega pela primeira vez a uma vantagem de dois pontos (8-6).

A França abriu a vantagem para quatro pontos (14-10), que obrigou os polacos a solicitar tempo técnico, e depois de aumentar para cinco (16-11), nova paragem de jogo ocorreu para acertar pormenores e refrear os franceses.

Os polacos retomaram o jogo com um parcial de 5-2 que encurtou a diferença para dois (18-16), mas os franceses responderam com três pontos consecutivos (21-16) e fecharam com 25-19.

O segundo 'set' foi idêntico ao primeiro, com o equilíbrio a rondar a parte inicial, em que a seleção polaca liderou por dois pontos (12-10), altura em que a França meteu um parcial de 4-0 e passou para a frente (14-12).

A Polónia deu uma boa resposta e voltou à liderança (16-15, 18-16 e 19-18), mas nos momentos decisivos a França voltou e venceu o 'set' (25-20), com um parcial de 7-1.

O terceiro parcial foi idêntico aos anteriores, equilibrado no início, com as equipas a apostarem num serviço agressivo, para colocar dificuldade à organização de jogo do adversário, mas com a França a terminar melhor.

O capitão Bartosz Kurek, com 10 pontos, e Wilfredo León, com nove, foram os polacos que ainda procuraram contrariar a supremacia gaulesa, que fechou o jogo aos 25-23, não sem passar um susto com o aproximar do adversário, depois do 24-19.

A França tornou-se a terceira nação a defender com sucesso um título olímpico masculino e a primeira em 36 anos - a ex-URSS fê-lo primeiro, vencendo em Tóquio1964 e México1968, enquanto os Estados Unidos fizeram o mesmo em Los Angeles1984 e Seul1988.

Agora com duas medalhas olímpicas de ouro, a França é também a terceira seleção masculina a desfrutar da experiência de vencer em casa, juntando-se à ex-URSS (Moscovo1980), aos Estados Unidos (Los Angeles1984) e ao Brasil (Rio2016).

A Polónia, líder do ranking mundial, campeã europeia, vice-campeã mundial e bronze na Liga das Nações de 2024, somou a sua segunda medalha olímpica, depois do ouro conquistado em Montreal1976.

