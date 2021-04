"No último teste PCR, Alessandro Florenzi testou positivo ao vírus SARS-CoV-2", escreveu o PSG, equipa na qual alinha o internacional português Danilo, na rede social Twitter, garantindo que o jogador vai "cumprir todas as regras de isolamento previstas no protocolo sanitário".

Florenzi junta-se na lista de indisponíveis ao compatriota Marco Verratti, que no sábado testou positivo pela segunda vez para o novo coronavírus, e ao argentino Leandro Paredes, que cumpre castigo.

O encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões entre o PSG e o Bayern de Munique está agendado para quarta-feira, na Alemanha.

O PSG e o Bayern de Munique defrontaram-se na final da Liga dos Campeões da época passada, disputada em Lisboa, que os alemães venceram por 1-0.

