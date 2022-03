Um golo de Willian Arão, aos 54 minutos, permitiu ao 'Mengão' igualar o resultado obtido na primeira mão, em casa do 'secundário' Vasco, e obter novo triunfo no 'clássico dos milhões'.

Na final do 'Cariocão', a equipa de Paulo Sousa vai defrontar o Botafogo, que a imprensa diz que irá ter o luso Luís Castro no comando técnico nos próximos dias, ou o Fluminense.

Dois dias depois de se defrontarem, com um triunfo por 2-1 para o Palmeiras, Abel Ferreira e Vítor Pereira, recém-chegado ao Corinthians, voltaram à ação para encerrar a fase regular do 'Paulistão', já com a qualificação para os quartos de final garantida para ambas as partes.

Um tento solitário de Roger Guedes decidiu a contenda para o Corinthians, na visita ao Novorizontino, no quarto jogo de Vítor Pereira no comando do 'Timão'.

Perante o Bragantino, que se adiantou logo aos 26 minutos, por Helinho, o Palmeiras, bicampeão sul-americano, teve de 'suar' para não perder, o que conseguiu graças a Deyverson, com o golo do empate aos 82, um minuto antes de ser expulso.

Nos 'quartos', o Corinthians vai defrontar o Guarani, enquanto o Palmeiras, finalista vencido em 2021, mede forças com o Ituano.

