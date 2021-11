"Fim de semana especial, próximas semanas e meses difíceis" - Valentino Rossi

O piloto italiano Valentino Rossi, nove vezes campeão do mundo, anteviu hoje umas "próximas semanas e meses difíceis", após a sua melhor corrida do ano (10º), na 18.ª e derradeira etapa do Mundial de MotoGP, em Valência, Espanha.