Pacquiao, de 45 anos, que se dedicou à política depois de 'pendurar as luvas', foi o primeiro campeão mundial em oito categorias de peso diferentes, tendo conquistado ao todo 11 títulos mundiais, e atingiu o auge da carreira nos anos 2000, quando participou em alguns dos combates mais mediáticos dessa década.

"Este é certamente um maravilhoso presente de Natal. Ao longo da minha carreira, como lutador profissional e funcionário público, o meu objetivo foi trazer honra ao meu país, as Filipinas, e aos meus colegas filipinos de todo o mundo", afirmou o Manny Pacquiao, que vai ter o seu nome eternizado no 'Hall of Fame' em 08 de junho de 2025.

Pacquiao, treinado por Freddie Roach, que também figura no 'Hall of Fame', compilou um total de 62 vitórias, oito empates e duas derrotas, com 39 KO, durante uma carreira profissional que começou em 1995 e durou até 2021.

"À medida que a sua coleção de cinturões de campeonatos mundiais crescia, também crescia a sua presença no boxe e no mundo. Após todos estes anos, estou ainda mais feliz por partilhar a mesma parede com ele no International Boxing Hall of Fame", realçou Freddie Roach sobre o seu antigo pupilo.

Pacquiao torna-se o quarto filipino do 'Hall of Fame', juntando-se ao seu ídolo Gabriel 'Flash' Elorde, Pancho Villa e Lope 'Papa' Sarreal.

Ao todo, 14 pessoas foram selecionadas para o museu de Canastota, em Nova Iorque, onde fica o 'Hall of Fame', através da votação de membros da Boxing Writers Association of America e de um painel de historiadores internacionais do boxe.

