"Acho que ao fim e ao cabo temos de desfrutar do momento para termos sucesso. É evidente que temos de transcender-nos para levar de vencido o nosso adversário, não temos o 'fator experiência' do nosso lado, somos de certeza a equipa que tem menos participações neste campeonato," reconheceu o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, no domingo, da jornada inaugural do campeonato.

Filipe Martins mostrou-se apostado em deixar um repto de compromisso para a entrada em competição do Casa Pia, tendo ainda aludido à aposta feita pelo clube no mercado de transferência, antes de revelar respeito pelo Santa Clara.

O treinador do emblema de Pina Manique assumiu que apenas muito brio coletivo poderá valer o êxito à sua equipa e prometeu muita atitude não apenas no encontro ante o adversário açoriano como em toda a restante prova.

"Podemos tentar saber os segredos todos deles, mas se não fizermos o nosso trabalho (...) Isso, sim, é o essencial para ganharmos os três pontos. Uma coisa é certa: qualquer que seja o resultado amanhã [domingo], acho que as pessoas vão perceber que o Casa Pia tem uma equipa muito competitiva, que pode jogar, como é óbvio, com a dose de humildade que temos de ter, mas será uma equipa que não se vai amedrontar em nenhum estádio deste país," garantiu.

O Casa Pia viaja hoje para os Açores, num voo previsto para as 19:30, registando apenas dois atletas indisponíveis para a partida: o defesa Fernando Varela e o avançado Carnejy Antoine.

Os lisboetas entrarão em competição na I Liga portuguesa de futebol defrontando o Santa Clara, num encontro marcado para domingo, pelas 15:30, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, e que será dirigido pelo árbitro Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

