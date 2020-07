Com esta penalização, aplicada por incumprimento do regulamento desportivo no que toca ao tempo em pista de um dos pilotos, Albuquerque viu assim minimizado o furo que lhe 'roubou' a vitória.

"No meio do nosso azar, esta penalização acaba por nos ajudar a subir ao pódio. Regras são regras e temos todos que as cumprir. São pontos importantes que recuperámos", referiu o piloto português.

Ainda assim, Albuquerque ficou com a convicção de ter "andamento para ganhar o campeonato".

"Perdemos esta batalha, mas a guerra não está perdida. Há muitos pontos em jogo e vamos continuar na luta. A próxima corrida é em Spa, em agosto, e vamos entrar para ganhar. Já percebemos que, sem problemas, somos candidatos à vitória. Isso dá-nos a confiança necessária para não esmorecer", concluiu o piloto de Coimbra.

A prova foi ganha pelo outro carro da United Autosports, pilotado por Will Owen, Alex Brundle e Job Van Uitert.

A próxima corrida disputa-se em 09 de agosto, no circuito belga de Spa-Francorschamps.

AGYR // VR

Lusa/Fim