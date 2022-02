Depois de uma estreia menos assertiva com uma pancada acima do par 72 do Durban CC, Figueiredo completou a segunda ronda no Mount Edgecombe CC com 63 'shots', resultado igualado pelo líder sul-africano JC Ritchie, graças a oito 'birdies' (uma pancada abaixo do par) nos buracos 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 contra um 'bogey' (uma acima) no 8.

"Foi uma ótima volta, de menos sete. Comecei muito bem, o que ajudou. Ao fim de seis buracos, ia cinco abaixo e isso foi um grande estímulo. Ao mesmo tempo, fiquei mais relaxado em termos de 'cut', até porque ainda tinha mais algumas chances de 'birdie'. Dei bastantes bons 'shots' ao 'green', em quatro ou cinco deles coloquei a bola a menos de dois metros [da bandeira] e, em dois buracos, meti 'putts' muito grandes", contou em declarações à Lusa Figueiredo, que começou a jogar no 'tee' do 10.

Com um agregado de 136 pancadas, seis abaixo, o profissional de Azeitão ascendeu ao 'top 20', à distância mínima do grupo de 12.º classificados, e com a vantagem de um 'shot' sobre o lote de 31.ºs colocados, no qual se inclui Tomás Melo Gouveia.

O jogador do San Lorenzo GC juntou a um primeiro 'score' de 71 pancadas no Durban CC um segundo de 66 'shots' no Mount Edgecombe para um total de 137, seis abaixo, passando facilmente o 'cut', que ficou fixado nas quatro abaixo do Par e apurou apenas os 65 melhores dos 216 que iniciaram a prova para as últimas duas voltas.

Já Stephen Ferreira, o outro representante nacional a jogar na África do Sul, somou 142 pancadas (par) e foi eliminado no torneio do Challenge Tour, comandado pelo sul-africano JC Ritchie, campeão há uma semana no Cape Town Open, após entregar cartões com 61 e 63 'shots', para um total agregado de 18 abaixo do par.

