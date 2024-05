O organismo máximo do futebol mundial pretende que exista uma sinalética universal para os jogadores comunicarem incidentes racistas aos árbitros, apresentando a sugestão de mãos cruzadas à altura dos pulsos e levantadas no ar.

Na sexta-feira, a FIFA apresentará às federações membro um compromisso de cinco pilares no combate ao racismo, seguindo as manifestações do presidente Gianni Infantino, que prometeu fazer uma proposta mundial no âmbito desta discriminação.

