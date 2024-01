Segundo a mesma fonte, a autorização da FIFA e do International Board (IFAB) vai permitir que um árbitro possa explicar no estádio, em tempo real, uma decisão factual que tenha tomado, através de um sistema sonoro, como por exemplo o caso de um lance de falta dentro ou fora da área, ou um fora de jogo.

Este sistema já existe noutras modalidades, como o râguebi, e já foi testado pela FIFA em competições como o Mundial feminino de 2023.

A autorização da FIFA e do IFAB permite que Portugal seja um dos pioneiros a avançar para uma fase de testes a este sistema, não sendo ainda certo quando é que se vai iniciar.

Desde setembro de 2023, as comunicações entre árbitros e videoárbitros (VAR) dos jogos da I Liga portuguesa de futebol passaram a ser feitas através de um programa televisivo mensal.

Antes, em 24 de julho, o CA da FPF tinha defendido a divulgação das comunicações para "um objetivo pedagógico, na linha do que sempre considerou ser a prática adequada", anunciando, então, que: "Na época que agora se inicia, o CA divulgará, uma vez por mês, os áudios das conversas entre árbitros de campo e VAR em todos os lances avaliados no ecrã disponível no relvado".

"O CA é da opinião que a divulgação de áudios auxilia a total compreensão da função de arbitrar", defendeu o órgão liderado por José Fontela Gomes

AJO // JP

Lusa/Fim