"O ato eleitoral de hoje significa que o Benfica é um clube vivo, com vivacidade e participação. E a paixão pelo Benfica, para aqueles que têm dúvidas, está aqui", disse o candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral pela Lista A, liderada por Rui Costa.

Seara anunciou que foi ultrapassado o número de sócios que votaram no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz face ao último ato eleitoral, em 2020, e disse que, quer o vencedor das eleições seja Rui Costa, quer seja Francisco Benítez, o Benfica deve seguir uma linha de continuidade.

"O Benfica é continuidade. A partir de hoje, quem ganhar tem a responsabilidade de continuar o Benfica, pois o Benfica não começou hoje. Nunca deixamos de sentir o Benfica e cada benfiquista está aqui a votar porque o Benfica é paixão. E quando se põe em causa a paixão estamos cá. Estamos todos cientes da nossa responsabilidade", disse Fernando Seara.

A terminar, sobre o facto de o ex-presidente Luís Filipe Vieira se ter deslocado ao Estádio da Luz para votar, o sócio benfiquista relembrou que "a capacidade eleitoral no Benfica nunca é posta em causa" e que o antigo presidente das 'águias' "tem plena capacidade eleitoral".

As eleições do Benfica decorrem das 08:00 às 22:00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via 'online'.

