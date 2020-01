Fernando Santos recebe Medalha de Mérito da Câmara de Óbidos O selecionador português de futebol, Fernando Santos, foi hoje condecorado pela Câmara Municipal de Óbidos com a Medalha de Mérito no feriado municipal, pelos seus feitos e pela sua ligação à vila de Gaeiras. desporto Lusa desporto/fernando-santos-recebe-medalha-de-merito-da_5e1a157d22bb341c1a2063fe





"Já tive várias homenagens, mas esta tem um significado especial, porque esta é verdadeiramente a minha terra", afirmou no seu discurso Fernando Santos, em tom emocionado, acrescentando que, quando lhe perguntam "de onde é", responde:"das Gaeiras."

Aos jornalistas, o selecionador nacional contou que a sua "mocidade foi passada" nas Gaeiras, concelho de Óbidos, no distrito de Leiria.

"Sempre vivi em Lisboa, mas, a partir de determinada idade, passei aqui muito do meu tempo e fui crescendo neste lugar das Gaeiras, onde me fiz homem, tenho enormes recordações e grandes amizades", justificou.

Fernando Santos recordou que foi no Largo de São Marcos, cuja requalificação foi hoje inaugurada, onde começou a "dar os primeiros passos" no futebol, ao jogar à bola no campo.

"Comecei a jogar na equipa amadora do Gaeirense e tínhamos torneios populares e isso marcou toda a minha vida", sublinhou.

Além de Fernando Santos, o município condecorou o campeão mundial de motonáutica classe T-850, Diogo Caires Câmara, o campeão mundial de matraquilhos, na categoria de juniores, David Safadinho, e o pianista Rui Rodrigues, todos naturais do concelho.

"Das áreas desportivas às culturais, temos os verdadeiros campeões do mundo, o que é um enorme orgulho", afirmou o presidente da câmara, Humberto Marques, que lembrou o título alcançado por Fernando Santos em 2016 quando Portugal foi campeão europeu de futebol.

"Sentimos as nossas raízes a evidenciarem-se pelo mundo, o que é uma enorme responsabilidade acrescida para quem está à frente do município", afirmou.

