Diogo Dalot, António Silva, Matheus Nunes, João Mário, Vitinha e Ricardo Horta são as novidades promovidas por Fernando Santos relativamente ao último jogo, com o Uruguai, por troca com Rúben Dias, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e o lesionado Nuno Mendes.

De resto, o lateral do Manchester United, o central do Benfica, o médio do Paris Saint-Germain e o avançado do Sporting de Braga são estreias absolutas na competição, uma vez que ainda não tinham somado qualquer minuto.

Por outro lado, Cristiano Ronaldo, Diogo Costa, Pepe, João Cancelo e Rúben Neves mantêm-se entre os titulares, sendo que o médio do Wolverhampton é um dos jogadores em risco de falhar os oitavos de final, caso veja um cartão amarelo frente aos sul-coreanos.

Desta forma, Portugal vai alinhar de início com Diogo Costa na baliza, uma defesa composta por Diogo Dalot, à direita, Pepe e António Silva, no eixo, e Cancelo, à esquerda, neste último caso uma forma de Fernando Santos poupar Raphaël Guerreiro, o único lateral canhoto disponível, face à lesão de Nuno Mendes, que não joga mais no Mundial2020.

No meio-campo, Rúben Neves e Matheus Nunes vão formar o duplo pivô, atrás de João Mário, Vitinha, Ricardo Horta e Cristiano Ronaldo.

No banco de suplentes estarão 13 jogadores, tendo em conta as ausências de Nuno Mendes, Danilo Pereira e Otávio, todos lesionado.

Já o selecionador da Coreia do Sul, o português Paulo Bento, que não estará no banco devido a castigo, vai apostar no seguinte 'onze': Kim Seung-Gyu, Kim Moon-Hwan, Kwon Kyung-Won, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su, Jung Woo-Young, Hwang In-Beom, Lee Kang-In, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min e Cho Gue-Sung.

Portugal e Coreia do Sul jogam a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, num encontro que será dirigido árbitro argentino Facundo Tello.

A equipa das 'quinas', que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.

MO/AJC // PFO

Lusa/Fim