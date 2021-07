O piloto de Cascais, que largou do 13.º lugar da grelha desta 10.ª prova da temporada, terminou a corrida a 15,289 segundos do vencedor, o alemão Max Gunther (BMW), que assim se estreou a vencer.

O francês Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) foi segundo, a 2,072 segundos do vencedor, com o brasileiro Lucas di Grassi (Audi) em terceiro, a 2,832 segundos.

Com estes resultados, Félix da Costa baixou ao quinto lugar do campeonato, com 60 pontos, a 12 do líder, o suíço Eduardo Mortara (Rokit Venturi), que foi 14.º nesta corrida.

Este domingo disputa-se a segunda corrida do fim de semana, 11.ª do campeonato.

