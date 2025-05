O piloto natural de Cascais largou da sexta posição, chegou a estar no oitavo lugar mas, na parte final, ganhou várias posições e terminou à beira do pódio, a 6,561 segundos do vencedor, o suíço Sébastien Buemi (Envision), com o britânico Oliver Rowland (Nissan) em segundo, a 4,169 segundos, e o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar) em terceiro, a 6,342.

"Foi um fim de semana de altos e baixos, com muitas adversidades e alguma falta de performance, devo dizer", admitiu Félix da Costa.

O piloto luso admitiu que este domingo foi melhor do que sábado, em que se qualificou na 15.ª posição, desistindo à nona volta após o toque de um adversário. "Já hoje melhorámos a performance e tudo correu melhor, ainda assim sinto que nos faltou um pouco de andamento, mas este quarto lugar é uma salvação mínima do fim de semana", frisou.

Com o resultado deste domingo, Félix da Costa recuperou o segundo lugar do campeonato, perdido na véspera com a desistência.

"Apesar de ter subido a segundo no campeonato, a diferença de pontos para o [Oliver] Rowland é grande, mas há ainda muito campeonato pela frente. Vamos trabalhar para estarmos mais fortes na próxima corrida no Japão, não vou desistir e quero ir à luta por este campeonato", prometeu.

Rowland lidera o Mundial com 115 pontos, contra os 67 do piloto português, que é segundo. O alemão Pascal Wherlein (Porsche) é terceiro, com 66.

A próxima prova será o E-Prix do Japão, a 17 de maio.

