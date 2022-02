O número nove do 'ranking' mundial contrariou o favoritismo do primeiro cabeça de série do torneio neerlandês, e quarto classificado da hierarquia ATP, impondo-se com os parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 18 minutos.

Félix Auger-Aliassime conquistou, finalmente, um título no principal circuito de ténis masculino, após ter perdido as oito finais anteriores que disputou.

Na terça-feira, o jovem canadiano, de 21 anos, tornou-se o primeiro tenista confirmado para o Estoril Open, o único torneio ATP disputado em Portugal, que decorrerá entre 23 de abril e 01 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

