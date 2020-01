Federer vence Krajinovic e avança para a terceira ronda

O tenista suíço Roger Federer venceu hoje o sérvio Filip Krajinovic na segunda ronda no Open da Austrália, avançado assim para a terceira ronda do primeiro 'Grand Slam' do ano.

