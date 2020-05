As eleições, que vão alterar os órgãos sociais ainda antes do fim do ciclo olímpico, fruto do adiamento de Tóquio2020 para 2021 devido à pandemia de covid-19, vão decorrer este ano por escolha de uma "assembleia-geral eleitoral convocada para o efeito".

Em abril, o atual presidente, Pedro Moura, já tinha anunciado à Lusa a AG extraordinária, para decidir sobre o cumprimento dos estatutos (com eleições entre outubro e dezembro) ou em 2021.

O dirigente, no cargo desde 2012, reconheceu, então, que a mudança de órgãos sociais durante o ciclo olímpico pode influenciar a preparação dos quatro atletas de ténis de mesa qualificados.

