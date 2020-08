O organismo abre exceção para as competições seniores continentais, que dependem das decisões das autoridades de saúde e da Federação Internacional de Basquetebol África (Fiba Africa).

As associações provinciais deverão reiniciar as competições a nível local, obedecendo um protocolo que será comunicado oportunamente e os contratos com atletas, treinadores, técnicos de saúde serão cumpridos de acordo com a lei vigente.

As inscrições de atletas do ano 2020 vão continuar válidas na época de 2021.

A FMB decidiu que a época desportiva para 2021 irá iniciar em 01 de fevereiro e decorrer até dezembro.

A Secretaria de Estado para o Desporto e a FMB estão a preparar um protocolo para a retoma das atividades.

Moçambique regista um total de 2.708 pessoas infetadas com o novo coronavírus, 19 óbitos e 1.075 recuperadas.

