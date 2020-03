Federação de Motociclismo cancela provas e adia Mundial de motocrosse A Federação de Motociclismo de Portugal anunciou hoje que cancelou várias provas e adiou para outubro o Mundial de motocrosse, inicialmente previsto para os dias 25 e 26 de abril, devido à pandemia de Covid-19. desporto Lusa desporto/federacao-de-motociclismo-cancela-provas-e_5e6a7aa22af29a198bae913f





Os campeonatos regionais de motocrosse do Sardoal e Lustosa, o nacional do Granho, a prova todo-o-terreno Navegação do Crato, o X Trophy TT de Coruche, o trial de Santa Marta Penaguião e a prova de velocidade 2020 no Bombarral, eventos todos a realizar este mês, foram cancelados.

Já o Campeonato do Mundo de Motocrosse, que se irá disputar em Águeda, foi adiado para os dias 17 e 18 de outubro, uma alteração que mereceu um comentário do presidente do Águeda Action Club (ACTIB).

"Lamentamos o sucedido. Sem dúvida que estamos perante um panorama crítico, que obrigou diversas organizações a tomarem a mesma decisão e as consequentes soluções alternativas. Temos trabalhado afincadamente para este evento, as condições estavam todas preparadas, mas a realidade é que esta foi a melhor decisão. Contamos com a presença de todos em outubro", José Brenha.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

