"A Federação Cabo-verdiana de Futebol, na voz do seu presidente, Mário Semedo, vem por este meio prestar a sua solidariedade para com à AFA [Federação Argentina de Futebol] e para com o povo argentino pela perda do grande astro do futebol mundial, Diego Armando Maradona, que deixou o mundo dos vivos", manifestou a FCF, em comunicado.

Na mesma mensagem, a equipa técnica da seleção de Cabo Verde, liderada por Pedro Brito 'Bubista', também manifestou tristeza pela perda do ex-futebolista e treinador Diego Maradona.