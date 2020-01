FC Porto vira resultado e encontra Sporting de Braga na final da Taça da Liga O FC Porto virou hoje o resultado e venceu o Vitória de Guimarães por 2-1, em jogo das meias-finais da Taça da Liga de futebol, assegurando um lugar na final frente ao Sporting de Braga. desporto Lusa desporto/fc-porto-vira-resultado-e-encontra-sporting_5e28c7c2f000f412c3a6df48





Os vimaranenses ainda estiveram na frente do marcador, depois de Tapsoba ter convertido uma grande penalidade, aos 65 minutos, mas os 'dragões' reagiram de imediato e empataram no minuto seguinte, por Alex Telles, tendo Soares, aos 75, completado a reviravolta no marcador.

Na final da prova, agendada para as 19:45 de sábado, também no Municipal de Braga, o FC Porto vai defrontar o Sporting de Braga, que na terça-feira venceu o Sporting por 2-1.

