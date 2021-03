Pepe inaugurou o marcador, aos 77 minutos, e, um minuto depois, Sérgio Oliveira, que é o terceiro melhor marcador do campeonato, com 11 golos, garantiu o triunfo aos 'azuis e brancos', que assim 'vingaram' a derrota da primeira volta frente aos 'castores'.

Com 51 pontos somados, menos 10 do que o líder Sporting, o FC Porto subiu provisoriamente ao segundo lugar, por troca com o Sporting de Braga, que visita na segunda-feira o Famalicão e tem 49 pontos, enquanto o Paços de Ferreira mantém o quinto lugar, com 41.

